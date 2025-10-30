- Più lo paghi e più soffri quando lo dimentichi in un bar.
- Quando fai i bagagli metti un ombrello in valigia, così non pioverà mai.
- Se il tuo ombrello ha il diametro di un gazebo, inevitabilmente ferirai qualcuno.
- L’ombrello pieghevole si piega bene solo la prima volta.
- Anni fa ridevi degli asiatici che si riparano dal sole con l’ombrello. Ora lo fai anche tu.
