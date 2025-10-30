La città di Terrassa, in Catalogna, ha vietato l’adozione dei gatti neri fino al 10 novembre prossimo. Il provvedimento è stato preso, spiegano le autorità locali, per prevenire il loro uso in “rituali sinistri o pratiche macabre” in occasione di Halloween.
