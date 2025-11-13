Libia Osama Almasri ( nella foto ), ex capo della polizia giudiziaria libica ricercato dalla Corte penale internazionale, è stato arrestato il 5 novembre con l’accusa di aver torturato una decina di persone e averne uccisa almeno una in uno dei centri di cui era responsabile. Per le stesse accuse Almasri era stato arrestato in Italia a gennaio, ma poi era stato liberato.