Libia Osama Almasri ( nella foto ), ex capo della polizia giudiziaria libica ricercato dalla Corte penale internazionale, è stato arrestato il 5 novembre con l’accusa di aver torturato una decina di persone e averne uccisa almeno una in uno dei centri di cui era responsabile. Per le stesse accuse Almasri era stato arrestato in Italia a gennaio, ma poi era stato liberato.
Somalia Il 5 novembre il ministro della difesa ha rivelato che dalla fine del 2024 sono stati condotti 220 raid aerei contro Al Shabaab, in cui sono stati uccisi 52 comandanti jihadisti.
