“Il 16 novembre quasi sedici milioni di cileni sono chiamati a eleggere il successore del presidente di sinistra Gabriel Boric. Si voterà anche per rinnovare la camera e il senato”, scrive Americas Quarterly. Se nessuno dei quattro candidati principali alle elezioni otterrà la maggioranza assoluta dei voti, ci sarà il ballottaggio il 14 dicembre. La candidata unica della sinistra è la comunista Jeannette Jara, ex ministra del lavoro del governo Boric. La destra invece si presenta divisa: ci sono due candidati estremisti, José Antonio Kast e Johannes Kaiser, ed Evelyn Matthei, che cerca anche i voti del centro. ◆