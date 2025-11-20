Libano Quattordici persone sono morte il 18 novembre in un bombardamento israeliano contro un campo profughi palestinese nel sud del paese.

Mozambico Il 18 novembre un’ong tedesca ha denunciato l’azienda francese TotalEnergies per complicità in crimini di guerra, in relazione a eventi accaduti nella penisola del Cabo Delgado nel 2021. La Total­Energies, che porta avanti un enorme progetto per l’estrazione di gas in quella zona, avrebbe finanziato e sostenuto un’unità militare accusata di gravi abusi contro i civili.