Il quotidiano israeliano Haaretz ha rintracciato un’altra operazione risalente al 27 maggio, quando 57 abitanti di Gaza sono stati trasportati all’aeroporto di Ramon, una base militare israeliana nel deserto vicino a Eilat, per poi essere imbarcati su un aereo gestito dalla compagnia romena Fly Lili. Dopo uno scalo a Budapest, il viaggio era proseguito verso l’Indonesia e la Malaysia. In un’inchiesta Haaretz ha ricostruito il ruolo svolto dall’“oscura organizzazione” Al Majd Europe, che ha gestito i trasferimenti: secondo le informazioni sul suo sito sarebbe stata fondata nel 2010 in Germania e avrebbe uffici a Gerusalemme Est. Il giornale però non ha trovato un’organizzazione registrata con quel nome e lo stesso sito è stato lanciato solo a febbraio. I link sui social media non portano da nessuna parte e i due “project manager” indicati online – Adnan di Gerusalemme e Muayad di Gaza – non sono rintracciabili. In una versione precedente del sito compariva il logo della Talent globus, un’azienda fondata un anno fa da Tomer Janar Lind, un uomo con la doppia cittadinanza israeliana ed estone, che si occupa di assistenza ai palestinesi di Gaza. Raggiunto dai giornalisti su un numero di telefono britannico non ha negato il suo coinvolgimento nella gestione delle partenze da Gaza, ma si è rifiutato di rivelare chi ci sia dietro l’organizzazione.