Dieci persone, tra cui nove bambini, sono morte in un attacco aereo in Afghanistan che secondo i taliban è opera delle forze armate pachistane. Islamabad nega ma nessun gruppo terrorista ha rivendicato l’azione. Il giorno prima a Peshawar, in Pakistan, un attentato suicida contro un campo paramilitare aveva causato tre morti e undici feriti.
