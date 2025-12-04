Il 27 novembre il parlamento europeo ha adottato una risoluzione con cui invita Bruxelles a sospendere gli aiuti alla Tanzania. L’attuale piano europeo di sostegno al paese africano “non tiene infatti conto delle carenze in materia di democrazia e di diritti umani emerse dopo le elezioni fraudolente del 29 ottobre”. Si chiede anche il rilascio del leader dell’opposizione Tundu Lissu, arrestato il 9 aprile e sotto processo per tradimento. La risoluzione, sottolinea The East African, mette a rischio finanziamenti per 156 milioni di euro.