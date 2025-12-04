Il 1 dicembre il produttore di auto elettriche cinese Byd ha lanciato in Giappone il suo primo modello ibrido, il suv Sealion 6. L’azienda, spiega Nikkei Asia, vuole conquistare il mercato giapponese, dominato da grandi marchi locali come la Toyota, attraverso prezzi nettamente più bassi di quelli della concorrenza. Il modello base della Sealion 6 costa 3,9 milioni di yen (21.600 euro). Un’auto simile proposta dalla Toyota, la Rav4, è venduta a 5,6 milioni di yen, mentre la Outlander della Mitsubishi Motor è disponibile a 5,2 milioni di yen. Il lancio della Sealion 6 arriva dopo che le relazioni tra la Cina e il Giappone sono peggiorate a causa delle tensioni sorte intorno alla questione dell’indipendenza di Taiwan.