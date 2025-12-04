Il sequenziamento del genoma di più di cento cellule di un uomo di 74 anni ha rilevato una sorprendente variabilità genetica tra cellule dello stesso individuo: cromosomi alterati, tratti mancanti e, in alcuni casi, la completa scomparsa del cromosoma Y. Lo studio, pubblicato in attesa di revisione sul sito bioRxiv, è il primo risultato di un progetto internazionale da 140 milioni di dollari che punta a catalogare il mosaicismo genetico in diversi tessuti di 150 donatori, per chiarire come le mutazioni accumulate nel tempo influenzino la salute e il rischio di malattie.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1643 di Internazionale, a pagina 109. Compra questo numero | Abbonati