Il sequenziamento del genoma di più di cento cellule di un uomo di 74 anni ha rilevato una sorprendente variabilità genetica tra cellule dello stesso individuo: cromosomi alterati, tratti mancanti e, in alcuni casi, la completa scomparsa del cromosoma Y. Lo studio, pubblicato in attesa di revisione sul sito bioRxiv, è il primo risultato di un progetto internazionale da 140 milioni di dollari che punta a catalogare il mosaicismo genetico in diversi tessuti di 150 donatori, per chiarire come le mutazioni accumulate nel tempo influenzino la salute e il rischio di malattie.