Alcuni alimenti aiutano l’organismo a combattere i sintomi di raffreddore e influenza, scrive il sito d’informazione romeno Hot News. Il brodo di pollo ha un lieve effetto antinfiammatorio; fornisce vitamine, minerali e proteine e contiene la cisteina, un amminoacido che aiuta a eliminare il muco. È importante bere molti liquidi, come tisane allo zenzero (che contribuiscono a decongestionare le vie respiratorie e sono antinausea), tè verde o nero (che contiene polifenoli), e mangiare frutta ricca di vitamina C, come gli agrumi. L’aglio e il miele hanno proprietà antibatteriche e le verdure a foglia verde sono ricche di vitamine, minerali, ferro e fibre. Da evitare l’alcol, che disidrata. ◆