I fossili delle ossa di un piede rinvenute nel 2009 a Burtele, nella regione etiope dell’Afar, apparteneva a un australopiteco più antico di Lucy, l’Australopithecus deyiremeda. Secondo lo studio, pubblicato da Nature, l’alluce opponibile e l’andatura bipede sono diversi da quelli dell’Australopithecus afarensis e indicano adattamenti distinti. Nuovi reperti fossili – mandibole, denti e frammenti di cranio – confermano che le due specie convivevano circa 3,4 milioni di anni fa nella stessa regione, ma seguivano stili di vita differenti e non erano in competizione per il cibo. L’A. deyiremeda era più abile nell’arrampicata e si nutriva dei frutti di alberi e arbusti, mentre l’A. afarensis viveva a terra e raccoglieva erbe tropicali.
