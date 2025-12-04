“Il 2 dicembre è cominciato il riconteggio dei voti delle elezioni presidenziali del 30 novembre, che secondo il consiglio nazionale elettorale si erano concluse con un pareggio tecnico tra il candidato conservatore Nasry Asfura (nella foto), sostenuto apertamente da Donald Trump, e il centrista Salvador Nasralla”, scrive Bbc mundo. Prima del voto il presidente statunitense aveva definito Asfura “l’unico vero amico della libertà” e un alleato per combattere i narcocomunisti. Poi il 1 dicembre ha ordinato la liberazione di Juan Orlando Hernández, ex presidente honduregno (2014-2022), dello stesso partito di Asfura, che negli Stati Uniti stava scontando una condanna a 45 anni di detenzione per narcotraffico. ◆