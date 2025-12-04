Il 2 dicembre il governo conservatore del premier bulgaro Rosen Željazkov ha ritirato la finanziaria per il 2026 dopo le proteste che il giorno prima avevano portato in piazza a Sofia decine di migliaia di persone. L’insofferenza della popolazione – che arriva dopo anni d’instabilità politica – è alimentata dalla corruzione e dalle pratiche antidemocratiche del governo. “La protesta contro la finanziaria ha mobilitato molte persone, lasciando tutti a bocca aperta: sia l’esecutivo, che si aspettava l’ennesimo innocuo corteo; sia l’opposizione, convinta di dover manifestare solo contro la legge di bilancio”, scrive il settimanale Sega. “Ma è chiaro che in gioco c’è molto di più. Ora l’opposizione ha un compito difficile: capire cosa vogliono i cittadini e trasformare le loro domande in obiettivi politici raggiungibili”. ◆