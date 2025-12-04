Il governo di Kuala Lumpur ha annunciato che il 30 dicembre riprenderanno le ricerche del relitto del volo MH370 della Malaysia Airlines, misteriosamente scomparso dai radar nel 2014 con 227 passeggeri e 12 persone dell’equipaggio, scrive lo Straits Times.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1643 di Internazionale, a pagina 32. Compra questo numero | Abbonati