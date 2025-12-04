  1. La tua data di nascita non è una password, è un invito a farti hackerare.
  2. Le password suggerite dal browser sono sicurissime. E impossibili da ricordare.
  3. Hai un file excel con tutte le tue password scritte sopra. Cos’è, vuoi un applauso?
  4. Se il sito ti dice “password troppo debole” non la prendere sul personale.
  5. Rassegnati: per te “recupera password” è uno stile di vita.

