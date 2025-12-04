- La tua data di nascita non è una password, è un invito a farti hackerare.
- Le password suggerite dal browser sono sicurissime. E impossibili da ricordare.
- Hai un file excel con tutte le tue password scritte sopra. Cos’è, vuoi un applauso?
- Se il sito ti dice “password troppo debole” non la prendere sul personale.
- Rassegnati: per te “recupera password” è uno stile di vita.
