Il fungo chitride Batrachochytrium dendrobatidis, responsabile di un’infezione letale che si sta diffondendo in tutto il mondo e minaccia la sopravvivenza di molte specie di anfibi, ha un effetto sorprendente sulla rana australiana Litoria verreauxii alpina (nella foto) gli esemplari infetti possono saltare fino al 24 per cento più lontano di quelli sani. Secondo uno studio dell’università di Melbourne, uscito su Animal Conservation, questo adattamento potrebbe aiutare le rane a riprodursi prima di soccombere all’infezione, e sarebbe vantaggioso anche per il fungo dato che favorisce la sua diffusione.