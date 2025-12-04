La polizia belga e la procura europea stanno indagando tre cittadini italiani per presunta frode negli appalti, corruzione, conflitto d’interessi e violazione del segreto professionale nella creazione di un’accademia di formazione per diplomatici, scrive il quotidiano belga L’Echo. Sono Federica Mogherini, ex alta rappresentante per la politica estera dell’Unione europea e attuale direttrice del Collegio d’Europa di Bruges; un dirigente dello stesso istituto, Cesare Zegretti; e il diplomatico ed ex ambasciatore Stefano Sannino. L’inchiesta riguarda presunti illeciti nell’attribuzione al Collegio d’Europa di un programma di formazione per futuri diplomatici da parte del Servizio europeo per l’azione esterna. Mogherini, Sannino e Zegretti sono stati fermati il 2 dicembre, interrogati e poi rilasciati nella notte.