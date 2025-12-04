Nei prossimi anni il caffè proveniente dal Brasile potrebbe avere un sapore diverso, scrive Bloomberg. “Attualmente il paese sudamericano è il maggiore produttore mondiale della varietà di caffè arabica. Tuttavia, poiché la crisi climatica sta rendendo più difficile la sua coltivazione, alcuni produttori brasiliani hanno deciso di investire su un’altra varietà, la robusta, caratterizzata da chicchi dal gusto più amaro ma in grado di tollerare temperature più alte e di resistere meglio alle malattie”. Negli ultimi tre anni la produzione brasiliana di arabica è cresciuta del 2 per cento all’anno, mentre quella di robusta ha registrato un aumento annuale del 4,8 per cento. ◆