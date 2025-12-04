Il 27 novembre il presidente francese Emmanuel Macron ( nella foto ) ha presentato il piano per istituire un servizio militare volontario, 19 anni dopo l’abolizione della leva obbligatoria. L’impegno sarà di dieci mesi, con missioni “esclusivamente sul territorio nazionale”. Dal settembre 2026 coinvolgerà tremila giovani, per raggiungere quota diecimila nel 2030 e cinquantamila nel 2035. Un piano più rassicurante di quello del capo di stato maggiore che il 18 novembre aveva dichiarato che era necessario per i francesi “accettare la possibilità di perdere i propri figli” per affrontare la Russia. Secondo Le Monde, comunque, l’o biettivo di Macron è preparare l’opinione pubblica alla prospettiva di una guerra.