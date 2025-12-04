L’oppositore politico camerunese Anicet Ekane ( nella foto ), 74 anni, è morto in carcere il 1 dicembre a Yaoundé. Leader del partito Manidem, era stato arrestato il 24 ottobre – prima dell’annuncio dei risultati delle presidenziali – perché, spiega il quotidiano Le Pays, aveva appoggiato le rivendicazioni di Issa Tchiroma Bakary, il candidato che si era proclamato vincitore contro il presidente uscente Paul Biya. La famiglia e gli avvocati di Ekane avevano avvertito che il suo stato di salute era precario e aveva bisogno di un inalatore d’ossigeno, ma non gli era stato concesso di portarglielo.
