Rep. Dem. del Congo L’8 dicembre il presidente congolese Félix Tshisekedi ha accusato il Ruanda di aver violato gli impegni dell’accordo di pace firmato pochi giorni prima a Washington alla presenza di Donald Trump. Negli ultimi giorni i ribelli del gruppo M23, sostenuti dal governo ruandese, hanno ricominciato ad avanzare nell’est della Rdc, in un’area al confine con il Burundi, uccidendo almeno 74 persone e mettendone in fuga duecentomila (nella foto, profughi in Ruanda). L’obiettivo è Uvira, ultima grande città del Sud Kivu in mano all’esercito.