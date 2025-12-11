Il 1 dicembre, al Politecnico di Milano, l’ex presidente della Banca centrale europea ed ex presidente del consiglio Mario Draghi ha partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico con un discorso sul destino tecnologico dell’Unione europea.

Draghi ha parlato di produttività e stagnazione, debito pubblico e crescita, innovazione e intelligenze artificiali. Di queste tecnologie, ha detto che potrebbero rappresentare la svolta necessaria per evitare il declino economico del continente; ha anche spiegato che, se non colmiamo il divario con gli Stati Uniti e la Cina, rischiamo di restare marginali per generazioni.

Secondo Draghi, l’Europa ha una regolamentazione troppo rigida, mercati troppo frammentati e una spesa pubblica dispersa, oltre a scontare un atteggiamento culturale che ha preferito la cautela all’audacia. Per questo oggi produce solo tre modelli avanzati di intelligenza artificiale contro i quaranta statunitensi e i quindici cinesi.