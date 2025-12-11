Una raccolta delle poesie più intense del poeta palestinese, ucciso in una attacco israeliano. Versi sulla politica, la letteratura, la famiglia e la sopravvivenza sotto assedio nella Striscia di Gaza.
Il viaggio intorno al mondo di un leone di stoffa con un occhio storto. Un inno alla forza dell’immaginazione e della solidarietà, per piccoli e grandi lettori.
L’incontro con una donna che ogni anno costruisce rifugi per la nidificazione delle anatre su un’isola disabitata della Norvegia artica: la scoperta di un modo diverso di misurare il tempo.
Il rapido scioglimento dei ghiacci della calotta polare artica sta riscrivendo la geografia del potere globale. Nel polo nord oggi pulsa il cuore instabile della politica mondiale.
Parole e immagini s’intrecciano per raccontare il genocidio nella Striscia. Con i disegni di Marco Sauro.
Questo articolo è uscito sul numero 1644 di Internazionale, a pagina 86. Compra questo numero | Abbonati