Refaat Alareer
Se devo morire
Piemme, 224 pagine, 14 euro

Una raccolta delle poesie più intense del poeta palestinese, ucciso in una attacco israeliano. Versi sulla politica, la letteratura, la famiglia e la sopravvivenza sotto assedio nella Striscia di Gaza.

Nino Haratischwili
Cuori di leone
Marsilio, 112 pagine, 16,90 euro

Il viaggio intorno al mondo di un leone di stoffa con un occhio storto. Un inno alla forza dell’immaginazione e della solidarietà, per piccoli e grandi lettori.

James Rebanks
Il posto delle maree
Il Saggiatore, 256 pagine, 26 euro

L’incontro con una donna che ogni anno costruisce rifugi per la nidificazione delle anatre su un’isola disabitata della Norvegia artica: la scoperta di un modo diverso di misurare il tempo.

Mary Thompson-Jones
La legge del nord
Luiss University Press, 304 pagine, 22 euro

Il rapido scioglimento dei ghiacci della calotta polare artica sta riscrivendo la geografia del potere globale. Nel polo nord oggi pulsa il cuore instabile della politica mondiale.

Tomaso Montanari
Per Gaza
Feltrinelli, 128 pagine, 16 euro

Parole e immagini s’intrecciano per raccontare il genocidio nella Striscia. Con i disegni di Marco Sauro.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1644 di Internazionale, a pagina 86. Compra questo numero | Abbonati