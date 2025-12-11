I gestori di un negozio di liquori ad Ashland, in Virginia, negli Stati Uniti, hanno chiamato la polizia: un ladro si era introdotto nel locale prima dell’apertura, si era ubriacato ed era stato trovato svenuto sul pavimento del bagno. Il malvivente era un procione. “Gli agenti l’hanno messo al sicuro e quando si è ripreso lo hanno portato al suo rifugio”, ha comunicato la polizia. L’animale ha rotto 14 bottiglie, per un valore di circa 250 dollari.