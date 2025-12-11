Astronomia È stato individuato un filamento cosmico (nell’immagine) composto da centinaia di galassie, largo centomila anni luce. È la struttura rotante più grande mai osservata, scrive Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Salute La rivista Regulatory Toxicology and Pharmacology ha ritirato uno studio del 2000 che aveva minimizzato i rischi per la salute umana del glifosato, principio attivo dell’erbicida Roundup, a causa di “seri timori etici sull’indipendenza degli autori”. Lo studio è alla base dell’autorizzazione all’uso della sostanza in Europa.
