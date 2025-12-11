“Dopo un mese di scontri a Khartoum, mi sono trasferito insieme alla mia famiglia a Umm Ruwaba, la città in cui è nato mio padre. Da allora ci siamo spostati più volte alla ricerca di un luogo sicuro e un modo dignitoso di guadagnarci da vivere”. Con queste parole comincia il racconto di Ammar Yassir, fotografo sudanese nato nel 2005. Nel suo lavoro, I will never find home, ha sovrapposto immagini d’archivio della sua famiglia con foto scattate nel corso del suo viaggio alla ricerca di un posto sicuro, lontano dalla guerra civile tra l’esercito regolare sudanese e i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf). Cominciato nell’aprile 2023, il conflitto ha causato decine di migliaia di morti e costretto milioni di persone a lasciare le loro case.

Dopo vari mesi di viaggio Yassir ha sentito il bisogno di andarsene dal Sudan e ha proseguito da solo, arrivando a stabilirsi in Uganda. Questo progetto è nato dal desiderio di recuperare i ricordi della sua infanzia e di capire cosa significa avere una casa quando si vive un’esperienza in cui si è costretti ad abbandonarla. “Sono partito dal Sudan pieno di dolore e paura. Ma stare lontano dalla mia famiglia è stato molto più duro che stare lontano da una zona di guerra”, ha detto.

Recuperando le foto del padre, Yassir ha creato una visione unica, caratterizzata dalla sovrapposizione di immagini che fanno da ponte tra la sua vita prima del 15 aprile 2023, quando è fuggito da Khartoum, e le varie tappe del suo viaggio in cerca di un futuro migliore. Ogni immagine è accompagnata da un diario scritto, in cui racconta i propri sentimenti, i nuovi incontri e i ricordi. “In questi due anni ho visto le Rsf trasformare Umm Ruwaba in una città fantasma; mi sono sentito indesiderato a Wad Madani a casa dei miei parenti e smarrito a Juba dove vivevo illegalmente. Ripercorrendo questi stati d’animo, ho capito che non so più cosa sia una casa, così ho cominciato a cercarla disperatamente, nei miei pensieri e nelle mie emozioni”. ◆