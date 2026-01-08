Zohran Mamdani con la moglie Rama Duwaji dopo aver prestato giuramento come 112° sindaco di New York. Oltre agli eventi ufficiali, Mamdani ha organizzato una “festa di quartiere” per consentire a migliaia di newyorchesi di partecipare al suo insediamento. Il giuramento si è svolto in una stazione dismessa della metropolitana subito dopo la mezzanotte: una scelta che fa riferimento al passato glorioso della città e alle infrastrutture pubbliche che Mamdani vorrebbe rivitalizzare.