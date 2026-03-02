Il 5 febbraio l’antropologo cubano José María, 24 anni, si è perso la conferenza stampa di Miguel Díaz-Canel, presidente di Cuba e primo segretario del Partito comunista. Díaz-Canel ha parlato della crisi energetica, aggravata dalle recenti sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dalla fine della fornitura di petrolio dal Venezuela. Ma José María si è svegliato tardi: il giorno prima era stato estenuante. Dopo il lavoro era andato allo stadio latinoamericano di baseball, detto “El Coloso del cerro”, per guardare la partita tra i Cocodrilos de Matanzas e i Leones de Industriales.

Alla fine hanno vinto gli Industriales, la squadra dell’Avana. Eppure, in quello è che un tempo era uno degli spettacoli più importanti del paese, José María non ha percepito nessuna gioia. Lo stadio che aveva segnato la sua infanzia, il luogo dove si precipitava ogni volta che poteva, era quasi vuoto. “In questo momento mi trasmette una profonda tristezza. Rappresenta il collasso di una società”, dice.

Quella sera ha cenato nel suo appartamento del centro della capitale con una ragazza che frequenta da un po’ di tempo. Poi, quando è rimasto solo, ha guardato su YouTube il film argentino Pizza, birra y faso, la storia di un gruppo di ragazzi che negli anni novanta commettono una serie di crimini per reagire a una realtà che li opprime. Non ha ascoltato il discorso di Díaz-Canel. “Meno male che non l’ho fatto”, dice.

Ma sui social network ha letto citazioni e riassunti vari. In uno c’era l’appello del governo per approvvigionarsi autonomamente a causa della mancanza di petrolio per trasportare gli alimenti. “È una politica assurda. Ci sono zone che non possono rifornirsi proprio a causa dell’azione del governo, tra gli ostacoli creati ai contadini, l’inefficienza dei fondi per lo sviluppo e la decisione di emarginare le cooperative. È pura demagogia”, afferma.