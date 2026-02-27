Si parla spesso della necessità per l’Unione europea di costruire una vera difesa comune, ma è molto difficile in questo campo superare le diffidenze e le priorità nazionali. Lo dimostra il caso del Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf), un progetto lanciato nel 2017 da Francia e Germania, a cui si è presto aggiunta la Spagna. Sulla carta, è uno dei progetti di difesa aerea più ambiziosi per il continente. Ma tra i governi e i comandi militari coinvolti non c’è accordo su come dovrà essere il caccia di sesta generazione europeo, che dovrebbe vedere la luce entro il 2040.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che tra i paesi dell’Unione non c’è solo il problema di rinunciare a delle prerogative nazionali in un settore delicato come quello della difesa, ma anche rivalità politiche e soprattutto interessi economici e industriali diversi.