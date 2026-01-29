Ice. La milizia di Trump
◆ Gli articoli di copertina dell’ultimo numero (Internazionale 1649) documentano il tentativo di repressione del governo Trump all’interno dei suoi confini. Questo atto da “stato fascista” arriva proprio mentre Donald Trump promette e poi non fa arrivare aiuto ai manifestanti di Teheran, duramente repressi dalla polizia. Come non vedere le somiglianze sempre più evidenti tra gli autocrati di tutto il mondo? Mi sembra una rivisitazione aggiornata del “boomerang imperiale” teorizzato da Aimé Césaire: oggi che non ci sono più le colonie si sperimentano su immigrati, afrodiscendenti, abitanti delle periferie, senza fissa dimora, persone marginalizzate e manifestanti indesiderati le pratiche di sorveglianza e repressione. Così la maggioranza della società può cullarsi nell’illusione che tanto tocca a loro perché sono neri, perché non hanno una casa, perché manifestano, perché abitano in una certa zona. Ma prima o poi tra le vittime ci saremo anche noi.
Matteo Casalini
Poteri
◆ L’ultimo editoriale di Giovanni De Mauro (Internazionale 1649) cita un articolo di David Sirota che confronta l’efficacia dell’azione politica di Donald Trump con quella di Barack Obama traendone la conclusione di un uso non abbastanza efficace del potere da parte di Obama. A mio parere non si considera abbastanza il fatto che Trump usi il potere in modo distorto quando non proprio illegittimo. Non credo che possa essere indicato come esempio di efficacia politica, almeno non da chi ha a cuore il rispetto del diritto e dei valori che sono alla base delle regole giuridiche.
Tiziana Ferri
Funziona a meraviglia
◆ L’articolo sullo stupore (Internazionale 1649) mi ha colpita molto, ma mi sono anche “meravigliata” leggendo: “Un mondo dove si può spiegare ogni magia è un mondo terribilmente triste”. Per me è meraviglioso scoprire come avvengono certi fenomeni, e la spiegazione scientifica non li rende meno affascinanti, anzi. Spesso la scienza dà risposte che vanno oltre ogni immaginazione. Sapere che le luci dell’aurora boreale sono create dal vento solare che interagisce col campo magnetico terrestre non dovrebbe intristire, ma accendere la curiosità per come funziona il mondo. Più scopriamo cose, più aumenta la meraviglia.
Francesca Badaracco
Errata corrige
◆ Su Internazionale 1647, a pagina 39, la dottrina Monroe fu enunciata nel 1823, non nel novecento.
Errori da segnalare?
correzioni@internazionale.it
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1650 di Internazionale, a pagina 16. Compra questo numero | Abbonati