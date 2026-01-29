◆ Gli articoli di copertina dell’ultimo numero (Internazionale 1649) documentano il tentativo di repressione del governo Trump all’interno dei suoi confini. Questo atto da “stato fascista” arriva proprio mentre Donald Trump promette e poi non fa arrivare aiuto ai manifestanti di Teheran, duramente repressi dalla polizia. Come non vedere le somiglianze sempre più evidenti tra gli autocrati di tutto il mondo? Mi sembra una rivisitazione aggiornata del “boomerang imperiale” teorizzato da Aimé Césaire: oggi che non ci sono più le colonie si sperimentano su immigrati, afrodiscendenti, abitanti delle periferie, senza fissa dimora, persone marginalizzate e manifestanti indesiderati le pratiche di sorveglianza e repressione. Così la maggioranza della società può cullarsi nell’illusione che tanto tocca a loro perché sono neri, perché non hanno una casa, perché manifestano, perché abitano in una certa zona. Ma prima o poi tra le vittime ci saremo anche noi.

Matteo Casalini