Per il prezzo dell’oro le brutte notizie sono sempre buone, ma di questi tempi lo sono anche le belle notizie. Quando le minacce del presidente statunitense Donald Trump agli alleati europei si sono intensificate, il prezzo dell’oro è salito. Quando Trump ha fatto marcia indietro, è salito ancora. È già aumentato del 17 per cento nel 2026 e il 26 gennaio ha superato per la prima volta i cinquemila dollari all’oncia (28,34 grammi). Febbraio non è ancora cominciato e l’oro ha già superato quello che molti analisti prevedevano per la fine del 2026.

Il suo valore è al centro del cosiddetto debasement trade, in cui gli investitori preoccupati dall’aumento della spesa pubblica, dall’instabilità geopolitica e dal crollo delle norme istituzionali vendono i titoli di stato e i dollari cercando rifugio in uno dei beni preziosi più antichi della civiltà umana. Da quando il muro di dazi globali di Trump è stato rivelato al mondo, il 2 aprile 2025, l’indice S&P 500 ha perso più dell’1 per cento in ventisette occasioni, mentre durante quei ribassi il prezzo dell’oro è cresciuto in media dello 0,6 per cento al giorno. Ma l’oro cresce anche quando la borsa è in buona salute. Nei ventiquattro giorni in cui lo S&P 500 ha guadagnato più dell’1 per cento, l’oro è cresciuto in media dello 0,2 per cento.

Negli ultimi anni questa tendenza è stata alimentata dalle banche centrali dei mercati emergenti, con la banca centrale cinese in testa. Gli investitori iper-conservatori hanno riscoperto l’amore per l’oro, nella speranza che sia al sicuro dal caos geopolitico. Eppure i flussi di denaro negli exchange-traded fund (Etf) legati al metallo prezioso (cioè i fondi d’investimento che replicano l’andamento del suo valore), suggeriscono che il “contagio” si stia allargando anche ad altri investitori, attirati dai rendimenti e dalla diversificazione più che dalla sicurezza. Oggi questi Etf controllano più di quattromila tonnellate d’oro in tutto. Nel 2025 le riserve sono cresciute del 25 per cento e oggi valgono più di 650 miliardi di dollari.