Il 7 ottobre il prezzo dell’oro ha superato per la prima volta la soglia dei 4.000 dollari all’oncia troy (31,1035 grammi). Poco più di sei mesi fa, a marzo, era a 3.000 dollari, mentre nel giro di un anno il valore è raddoppiato. Questi dati sono il frutto della corsa sfrenata degli investitori verso beni che li tengano il più possibile al sicuro dalle minacce dei tempi incerti in cui viviamo, e in particolare dalle minacce del dollaro statunitense, la valuta della principale economia mondiale. Dal 1 ottobre gli Stati Uniti sono entrati in shutdown, il blocco delle attività federali, una situazione che si verifica quando i partiti al congresso non riescono a trovare un accordo sulla legge di bilancio.

Non è certo una situazione inedita, visto che da sempre l’oro è il bene rifugio per eccellenza. Questa volta però è diverso, volendo parafrasare il titolo di un famoso saggio dell’economista statunitense Kenneth Rogoff uscito nel 2011, in piena crisi dei debiti pubblici in Europa. Come fa notare il Wall Street Journal, infatti, la corsa all’oro versione 2025 non è la conseguenza di un qualche disastro finanziario. Anzi, tutto sembra andare a gonfie vele per chi ha soldi da investire: negli Stati Uniti Donald Trump vuole rafforzare l’economia facendo tagli alle tasse, mentre la borsa vola grazie all’entusiasmo generato dall’intelligenza artificiale (nel giro di poche settimane la OpenAi ha messo insieme investimenti per mille miliardi di dollari attraverso accordi con aziende come la Nvidia, la Oracle e la Amd).

Lo spauracchio da cui fuggono gli investitori non è comunque immaginario, ha un nome e cognome: Donald Trump. A Wall street c’è chi cerca un rifugio per quando (il come e il quando sono incerti, il se molto meno), la retorica populista del presidente esploderà con tutte le sue storture e contraddizioni. Per esempio quando il già enorme debito pubblico federale lieviterà ulteriormente a causa dei tagli alle tasse (dei più ricchi), voluti dalla Casa Bianca ricorrendo in gran parte a nuovi debiti; quando esploderà la bolla intorno all’intelligenza artificiale; oppure quando Trump, una volta conquistata la Federal reserve (Fed, la banca centrale degli Stati Uniti), potrà stampare moneta a piacimento per finanziare i suoi progetti, facendo aumentare l’inflazione.