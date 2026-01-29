Una coppia che si era sposata a Zwolle, nei Paesi Bassi, è stata convocata in tribunale dopo che l’ufficiale dello stato civile ha sollevato un’obiezione alla loro cerimonia nuziale. La legge olandese richiede che gli sposi dichiarino davanti a un ufficiale e a dei testimoni di accettarsi reciprocamente come coniugi e di adempiere ai doveri legali del matrimonio. La coppia, però, ha utilizzato voti diversi, generati da ChatGpt, che non erano giuridicamente specifici. Gli sposi, di cui non sono stati resi noti i nomi, hanno chiesto al giudice una deroga alla formula prevista e di riconoscere il loro matrimonio. Il giudice del tribunale distrettuale ha respinto la richiesta, affermando che la corte “non può ignorare quanto stabilito dalla legge”, e ha stabilito che la coppia dovrà risposarsi.