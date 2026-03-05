Perché le scarpe di gomma stridono sul parquet? Da una domanda in apparenza banale ha preso il via una ricerca sulla fisica dell’attrito che è arrivata sulla copertina di Nature. Con telecamere ad alta velocità e sensori acustici, i ricercatori hanno verificato che quel fastidioso rumore non dipende dall’alternanza di adesione e scivolamento ma da un altro meccanismo: quando la gomma morbida scorre su una superficie rigida e liscia, si generano fronti d’onda che si propagano lungo l’interfaccia tra suola e pavimento, che si richiudono e ripartono periodicamente. È la frequenza di questa sequenza a determinare il tono del suono. Anche la geometria della suola contribuisce: le scanalature agiscono come guide d’onda, rendendo gli impulsi più regolari e producendo un suono definito. Usando blocchi di gomma di altezze diverse, i ricercatori sono riusciti a riprodurre la colonna sonora di Guerre stellari. Questi risultati potrebbero aiutare a progettare superfici a frizione controllabile e a comprendere la fisica dei terremoti, perché la dinamica degli impulsi ricorda quella delle faglie durante un sisma. ◆