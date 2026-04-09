Ben Roberts-Smith, il soldato australiano vivente più decorato ( nella foto ), è stato arrestato con l’accusa di crimini di guerra per l’uccisione di cinque civili disarmati in Afghanistan tra il 2009 e il 2012. L’accusa ha preso forma durante una causa per diffamazione intentata dal militare contro i quotidiani che nel 2018 avevano rivelato alcuni dei crimini di cui ora dovrà rispondere in tribunale. Nel processo civile, lungo e molto costoso, “in gioco c’era la sua reputazione, un tempo osannata, oltre a milioni di dollari presi in prestito da benefattori che credevano in lui e lo finanziavano”, scrive il Guardian, che continua: “Come ogni imputato, il soldato più famoso della sua generazione è innocente fino a prova contraria. Ma siamo di fronte alla rara circostanza per cui esistono ore di prove di dominio pubblico sulle accuse, rese note durante il processo per diffamazione: migliaia di documenti e decine di testimonianze di soldati su ciò che hanno visto e hanno fatto”.