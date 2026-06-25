Vero. Secondo gli esperti proteggere gli occhi dal sole è molto importante perché i raggi ultravioletti (uv) possono aumentare il rischio di patologie che compromettono la vista. Per esempio, possono accelerare la formazione della cataratta o peggiorare la degenerazione maculare. Anche la zona intorno agli occhi è vulnerabile: negli Stati Uniti dal 5 al 10 per cento dei tumori della pelle si sviluppa sulle palpebre. È risaputo che gli occhiali da sole proteggono dai raggi uv, ma anche le moderne lenti da vista lo fanno: sono spesso realizzate in policarbonato, che ha una protezione agli uv integrata, oppure sono dotate di uno speciale rivestimento che garantisce la stessa efficacia.

Certo, gli occhiali da vista non possono contrastare la luminosità, ma questa non aumenta il rischio di tumori o di altre patologie oculari, anche se una luce eccessiva può causare fastidiosi effetti collaterali, come affaticamento e secchezza oculare, mal di testa e disturbi visivi. In questi casi le lenti colorate possono essere senz’altro d’aiuto. Tutti gli esperti, però, raccomandano di evitare gli occhiali da sole che spesso si comprano al mare per pochi euro: le lenti molto scure prive di protezione uv spingono la pupilla a dilatarsi e ad assorbire più luce e, di conseguenza, più raggi ultravioletti. The New York Times