Falso. Le carote fanno bene: contengono fibre e vitamine e contribuiscono a una dieta equilibrata, ma non ci regaleranno una vista perfetta. “L’idea che le carote rafforzino la vista è un mito. Anche se il betacarotene è molto importante per la salute degli occhi, assumerne di più non migliora automaticamente la vista, anche perché quello in eccesso viene semplicemente espulso”, afferma Martin Spitzer, oftalmologo dell’ospedale universitario di Amburgo-Eppendorf, in Germania. Il betacarotene viene convertito nell’organismo in vitamina A, necessaria ai fotorecettori della retina per produrre i pigmenti visivi. Una grave carenza di questa vitamina può causare cecità notturna, se combinata con determinate malattie o grave malnutrizione.

Tuttavia, è raro sviluppare una carenza simile nel mondo occidentale. La convinzione che le carote migliorino la vista probabilmente risale alla seconda guerra mondiale, quando si diceva che i piloti britannici avessero potenziato gli occhi consumando grandi quantità di carote e mirtilli. In medicina si usano integratori con betacarotene per trattare la degenerazione maculare senile, una malattia della retina che colpisce la macula, ma mangiare carote non previene la perdita della vista causata da altri fattori. Süddeutsche Zeitung