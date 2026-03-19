Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il paese che ha vinto più medaglie di tutti, ben 41 di cui 18 ori, è stata la Norvegia. Come ha fatto un paese di neanche sei milioni di abitanti a battere giganti come gli Stati Uniti e la Cina? La sua posizione geografica è una spiegazione solo parziale. Alcuni esperti hanno sottolineato un principio applicato in Norvegia all’attività sportiva infantile: niente sport competitivi prima dei dodici anni. Lo scopo dei programmi sportivi norvegesi è che i bambini si divertano a fare attività fisica e abbiano voglia di continuare a farla. E, se il fine è questo, non serve a nulla farli giocare in un ambiente dove i più bravi vanno avanti e gli altri vengono lasciati fuori dalla squadra. Cath Bishop, ex canottiera britannica che ha vi nto una medaglia d’argento ad Atene nel 2004, scrive sul Guardian: “I norvegesi – tenetevi forte – arrivano perfino a dare un premio a tutti i partecipanti! Un’idea che qui nel Regno Unito viene considerata patetica e diseducativa”. Se tuo figlio non è a suo agio in un ambiente competitivo non è un problema: è sufficiente che lo aiuti a trovare un’attività fisica che lo faccia divertire e che gli metta voglia di continuare a farla.

daddy@internazionale.it