Ti rispondo con le parole della comica statunitense Nikki Glaser. “Io non ho figli. Ho 41 anni, non voglio figli e ogni volta che vedo una madre mi dico: ‘Oddio, quanto lavoro!’. Però farei volentieri il padre. Su quello non avrei dubbi. Fare il padre è molto meglio! Prima di tutto, se sei un padre e, tipo, non ti piace… te ne puoi andare! Basta dire: ‘Questa roba non fa per me, non sono pronto’, e vai. Non è una cosa carina, certo, ma succede, non è considerata una roba folle. Il padre assente è un grande archetipo americano, tipo l’uccello ufficiale dello stato della Florida o qualcosa del genere. Le madri invece non possono andarsene: fare la mamma è un lavoro a tempo pieno, mentre fare il papà è come fare uno stage pagato nell’azienda di tuo zio. Cioè, non è che fare il padre significhi non fare nulla, eh. Ma ci va vicino, ci va molto vicino. E io non sono arrabbiata con loro per questo, sono solo gelosa: voglio fare il padre anch’io. Perché se sei un buon padre e non te ne vai, noi donne impazziamo per te. Lo standard è talmente basso che ti fanno solo lodi. Per esempio, ora c’è tutto un sottogenere su TikTok di padri che fanno i capelli per la prima volta alle figlie. Stanno lì a fare trecce orrende e poi vengono invitati a Good morning America nel giorno della festa della mamma. Fatemi fare il padre”.

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