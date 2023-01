Da anni ci si interroga sul funzionamento dell’algoritmo di TikTok: come fa un video a diventare virale? Forbes, grazie a un documento interno poi confermato dall’azienda, ha una parziale risposta: alcuni contenuti sono sostenuti direttamente da TikTok, per “presentare i vip e gli emergenti e diversificare i contenuti”. E per tenersi stretti i creatori, sempre più contesi dalle diverse piattaforme. Il problema è che l’azienda cinese non segnala quali video sponsorizza, rendendo opaco il funzionamento della selezione sia per gli utenti sia per chi crea i contenuti. Secondo il documento esaminato da Forbes, questi video totalizzano “tra l’1 e il 2 per cento delle visualizzazioni giornaliere totali”. ◆