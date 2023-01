I cinque episodi tratti dal dramma teatrale di Michel Marc Bouchard segnano un nuovo capitolo del regista canadese Xavier Dolan, che firma anche la sceneggiatura e interpreta uno dei protagonisti. Quando la madre muore all’improvviso, Mimi (Julie Le Breton), quarantenne che si occupa di tanatoprassi, ritrova i suoi fratelli dopo anni, dando vita a un turbolento dramma familiare sviluppato su due piani temporali e ispirato, in modo evidente e dichiarato, alle dinamiche emotive di Six feet under. Alla fine Dolan riesce a tirarne fuori qualcosa che non stona nella sua filmografia. Les Inrockuptibles