Lo scandalo sulla corruzione nel parlamento europeo, arrivato proprio al culmine della disputa sui fondi europei con l’Ungheria, è un clamoroso autogol per Bruxelles: dare lezioni sullo stato di diritto è diventato molto più difficile. Il fatto che i sospettati vengano tutti dall’Europa meridionale potrebbe portare qualcuno a liquidare la faccenda sostenendo che si tratta dei “soliti sospetti”. Ma questo caso è solo la punta di un iceberg che non fa distinzioni tra sinistra e destra né tra nord e sud. La vicenda conferma che serve più trasparenza nelle decisioni politiche e nell’attività delle lobby. La vicepresidente socialdemocratica Eva Kaili sarà stata al soldo del Qatar, ma sono stati i politici dell’Unione cristianodemocratica tedesca a prendere parte a lussuosi viaggi a Baku dopo che l’Azerbaigian era stato ammesso nel Consiglio d’Europa. Neanche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen può dormire sonni tranquilli. La procura europea sta indagando sulle presunte irregolarità nell’accordo con la Pfizer per la fornitura dei vaccini contro il covid-19: gli sms scambiati tra Von der Leyen e i vertici dell’azienda risultano irreperibili.