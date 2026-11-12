Qualche anno fa un libro statunitense si chiedeva Perché studiare la storia (quando è già sul tuo telefono)? Questo breve testo, scritto da uno scienziato cognitivo e una filosofa svedesi, allarga la prospettiva. Di solito quando si parla d’intelligenza artificiale (ia) ci si concentra sulle conseguenze rispetto al mondo (perdita di controllo, errori, disallineamento tra obiettivi e risultati). Gli autori qui spostano l’attenzione su qualcosa che gli insegnanti possono già toccare con mano: i suoi effetti sulla mente e sull’azione umana. L’ia permette di accelerare e rimpiazzare le azioni che producono la nostra conoscenza (reperire informazioni, analizzarle, metterle in forma). Così facendo, tuttavia, distoglie da operazioni cognitive essenziali per imparare (ogni apprendimento si basa su una serie di conoscenze precedenti), comprendere e prendere decisioni (qualcosa di possibile solo dopo una serie di tentativi ed errori), cambiare se stessi (riflettendo su obiettivi e motivazioni), costruire un pensiero critico, nonché partecipare ed esercitare la democrazia. Anche per essere felici, sostengono Klingberg e Wikforss, è essenziale continuare a fare tutte quelle cose che sempre di più tendiamo a delegare alle macchine. Senza demonizzare l’ia, queste pagine offrono

argomenti per coltivare e nutrire la nostra capacità di conoscere. ◆