“Anni fa, quando casa mia non era piena di giocattoli e avevo un sacco di tempo per fare la spesa e cucinare, adoravo invitare persone a casa”, dice Rihanna, che ha 41 anni e vive a Birmingham, nel Regno Unito. Adesso se deve vedersi con gli amici preferisce uscire: “Non posso accogliere gli ospiti e cucinare contemporaneamente, perciò se invito qualcuno di solito preparo prima un buffet di piatti freddi. Ma ci sono talmente tanti ristoranti carini nella zona in cui vivo che preferisco uscire e provare qualcosa di nuovo”.

Personalmente non direi mai di no a un buffet di piatti freddi, ma la storia di Rihanna non è una rarità. Negli Stati Uniti il numero di persone che invitano a casa regolarmente amici o familiari è sceso dal 42 per cento del 1975 al 12 per cento nel 2026, un crollo del 70 per cento negli ultimi cinquant’anni.

Nel Regno Unito non è molto diverso: un recente sondaggio condotto su duemila partecipanti ha rilevato che più di quattro persone su dieci evitano di avere ospiti a casa perché è troppo faticoso rimettere in ordine. E se la chef Nigella Lawson è tornata sugli schermi esibendo la sua maestria in cucina nella trasmissione The great­ british bake off, non molto tempo fa proprio lei ha svelato di aver “perso l’abitudine” di organizzare cene a casa.

Ma perché siamo diventati così poco disposti a invitare le persone, e cosa ci perdiamo incontrandoci solo nei “terzi luoghi”?

“Quando inviti qualcuno ti senti quasi uno spettatore della serata dei tuoi amici”, dice Simon, 37 anni, di Glasgow. Ha capito di passare così tanto tempo ad assicurarsi di nutrire adeguatamente i suoi ospiti che trova difficile connettersi a un livello più profondo. “Non sei del tutto presente perché o cerchi di anticipare i loro bisogni o fai avanti e indietro dal frigo e non riesci neanche a entrare nella conversazione”.

Ma non l’abbiamo sempre pensata così in fatto di ospiti. L’antropologo Robin Dunbar, noto soprattutto per il “numero di Dunbar”, ossia la teoria secondo cui le persone non possono mantenere più di 150 relazioni sociali stabili in contemporanea, è convinto che spesso sono le circostanze a remarci contro. “Le reti sociali possono essere più dispersive perché le città sono più grandi”, dice. “Se viviamo in paesi e cittadine più piccole, è facile andare a trovare qualcuno anche in modo casuale. Se una persona vive a più di trenta minuti di distanza smettiamo di vederla regolarmente. Il tempo e le energie necessari diventano eccessivi”.

Lo stesso concetto lo riprende la psicoterapeuta Kamalyn Kaur: “Sono nata negli anni ottanta e quando ero piccola capitava spesso che le persone si presentassero a casa per un tè”, dice. Verso i vent’anni ha notato che gli ospiti telefonavano prima e che le visite a casa erano diventate qualcosa da organizzare. “Questo da un lato è un bene perché dimostra rispetto per il tempo, le energie e gli spazi altrui, ma il risvolto negativo è che le persone non sono più abituate alle visite spontanee e tutto deve essere pianificato”.

Usare la casa per socializzare può interferire con la dimensione privata

Poi c’è la questione economica: se è vero che la maggior parte di noi spende molto meno per un pasto fatto in casa rispetto al ristorante, preparare una cena per tante persone è un’altra storia. Secondo uno studio di The Fork del 2023, una cena da tre portate a casa per un gruppo di sei persone costa all’ospite più di 80 sterline (97 euro), mentre il prezzo medio di un pasto semplice al ristorante è poco sopra le 30 sterline (35 euro) a testa.

Troppe aspettative

Un articolo dello Spectator sostiene che le cene a casa sono affossate anche dalle “esigenze dietetiche”: negli ultimi vent’anni sembrano essere aumentate sia le intolleranze alimentari sia le restrizioni personali, perciò cucinare per gli altri può diventare complicato.

Chi invita le persone a casa può avvertire la pressione delle aspettative altrui non solo sul cibo, ma anche sull’ambiente domestico. Dando una rapida occhiata ai reel di Instagram emergono diversi “requisiti” per la buona riuscita di una serata: cocktail con decorazioni, candele di tendenza, menù scritti a mano, un enorme tavolo da pranzo. Se un tempo chi invitava avrebbe dato una spolverata veloce e svuotato i cestini, adesso ci sono consigli per la playlist perfetta e regole per creare un “tema” estetico impeccabile. “Credo che le persone si sentano sotto pressione per la casa”, dice Kaur. “Sui social si vedono tutte queste ville che creano aspettative poco realistiche sull’aspetto che dovrebbe avere una casa.”

Caz (nome di fantasia) ha due bambini sotto i dieci anni e dice che casa sua è sempre “un posto da incubo”. Ovviamente ai suoi amici non importa niente del disordine. “Dentro di me lo so”, ammette, “ma mi vergogno lo stesso ogni volta che viene qualcuno”.

Secondo la chef australiana Therese Lum i programmi di cucina sono tra le ragioni per cui molti pensano che una cena debba essere una produzione da cinque portate perfettamente curata. “Se a questo aggiungiamo gli appartamenti piccoli, le settimane piene di impegni e i costi da sostenere per nutrire un gruppo di persone, è chiaro che andare a cena fuori sembra più semplice”, dice. “Invitare gente a cena diventa un lavoro”.

Derek Thompson, che ha scritto un articolo sul tema per l’Atlantic, suggerisce che anche lo stile genitoriale può essere responsabile del calo dell’ospitalità. “Gli statunitensi un tempo avevano molti figli di cui si occupavano in modo discontinuo”, afferma. “Adesso hanno meno figli a cui dedicano ogni minuto della loro vita”. Dunbar è d’accordo: “Fino agli anni sessanta i bambini di fatto badavano a loro stessi, giocavano per strada e si presentavano solo quando dovevano mangiare”. Oggi esiste un “flusso continuo” di gruppi e attività extrascolastiche a cui i bambini sono incoraggiati a partecipare, il che significa che “le famiglie devono essere libere per poterli accompagnare”. Inoltre, con l’aumento del lavoro da casa, molte persone hanno cominciato a pensare al posto in cui vivono in modo diverso. Socializzare in casa può sembrare come fare una cena in ufficio.

Anche la proliferazione di concetti come lo hygge, che si concentra sull’idea di intimità e comfort, incoraggia a pensare alla casa come a un luogo in cui ritirarsi e rilassarsi. “La casa è il nostro rifugio, usarla come luogo di socializzazione interferisce con la dimensione privata”, dice Kaur.

Thompson accenna anche all’idea secondo cui ormai è “divertente stare a casa da soli”. Mentre un tempo ci capitava di invitare gli amici per scacciare la noia ora siamo “viziati dentro fortezze di intrattenimento personalizzato”. Questo non vuol dire che le relazioni sociali non ci facciano più bene: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, l’isolamento e la solitudine hanno un impatto significativo sulla salute fisica e mentale.

Valutare lo sforzo

All’estremo opposto c’è il problema degli ospiti che si trattengono troppo. “Io e mia moglie adoriamo avere gente a casa ma in situazioni che possiamo controllare”, dice Simon. “Tendiamo a invitare gli amici a bere qualcosa prima di andare fuori a cena, perché così possiamo stabilire un limite di orario. Ospitare le persone a casa può voler dire non avere più il controllo su quando una serata deve finire”. Anche Kaur ammette che quando invita gente a cena può essere difficile fare qualsiasi altra cosa che non sia aspettare che la serata si concluda. “Sono più che felice di andare a dormire alle otto e mezzo, ma per i miei amici quella è l’ora in cui sono al massimo della vitalità”, dice. “Può essere soffocante avere gente nel tuo spazio e non potergli chiedere di andarsene”.

Dovremmo semplicemente accettare che è diventato più facile, meno stressante e a volte meno costoso andare fuori a cena? “Permettere agli altri di entrare in casa vuol dire in qualche modo mostrare la propria vulnerabilità, mentre non invitare le persone a casa significa svelare meno cose di noi. Questo può avere un impatto sulla profondità delle amicizie”, avverte Kaur. Per alcuni però, rappresenta una fonte di ansia. “Suggerisco di fare quello che è più consono al livello di energia e alla salute mentale di ognuno”, dice. “Altrimenti diventa controproducente”.

Lum ritiene che è proprio il fatto di richiedere uno sforzo a renderlo prezioso. “È una delle cose più generose che si possa fare e crea una connessione difficile da ottenere in altri posti”, dice. “A casa mia il cibo è sempre stato un modo per dimostrare amore e condividere la tavola ha ancora quel significato per me. Le mie serate più belle sono state quasi sempre al tavolo della cucina di qualcuno”, dice Lim. “Gli ospiti non fanno caso ai tovaglioli coordinati, ma si ricordano di essere stati trattati con affetto”. ◆ gim

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