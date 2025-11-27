Gli utensili da cucina racchiudono ricordi diventando simboli di memoria ed emozioni. Beatrice Dorothy Wilson è una scrittrice di gastronomia britannica. Vive a Londra.
Memoriale intimo ambientato nella cucina di un appartamento di Edimburgo, dove profumi e ricette risvegliano i ricordi di viaggi. Caroline Eden è una scrittrice e giornalista che vive a Edimburgo.
La storia complicata e conflittuale della famiglia di una chef. Gabrielle Hamilton è una chef statunitense, nata nel 1966 a New Hope, in Pennsylvania.
La cucina dovrebbe essere uno spazio d’incontri e di gioia domestica e il disordine di una cucina piccola può essere più prezioso di quello in una ben organizzata. Kate Strickler è la fondatrice del blog Naptime Kitchen. Vive a Charleston, in South Carolina.
Questo articolo è uscito sul numero 1642 di Internazionale, a pagina 88.