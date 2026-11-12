Da quando noi umani mangiamo piante geneticamente modificate? La risposta che ci danno i due biologi Vittoria Brambilla e Fabio Fornara è strabiliante: da circa 12mila anni, cioè da quando esiste l’agricoltura, perché gli umani fin da subito hanno modificato le piante. È una delle tante cose che impariamo grazie al loro libro. I due raccontano le loro carriere scientifiche tra il Max Planck institute for plant breeding research di Colonia e l’università degli studi di Milano, i loro successi e le loro vicissitudini nei progetti di ricerca dedicati al riso per rendere la pianta più resistente a un pericoloso parassita. Compagni anche nella vita, spiegano la materia – a cominciare dalle Tea, le tecniche di evoluzione assistita – con grande rigore scientifico e rivelandosi grandi affabulatori, capaci di rendere plastica e divertente una materia ostica. Ma ci parlano anche delle difficoltà che una giovane coppia di ricercatori con il desiderio di fare figli incontra nelle università italiane e nel mondo delle riviste scientifiche in cui chi vuole fare una carriera accademica deve pubblicare per forza. Infine parlano della drammatica svolta che hanno affrontato quando a Fabio è stata diagnosticata la sla, dedicando alla malattia le pagine più toccanti del libro. ◆