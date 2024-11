La fiaba è nota: una donna cade in un sonno profondo a causa di una maledizione. Sdraiata sul letto, vestita e pettinata con cura, niente e nessuno disturba il suo sonno. Con le palpebre chiuse e il viso rilassato, possiede l’innocenza e la vulnerabilità dell’infanzia. L’innocenza non è forse sempre vulnerabile?

Senza dubbio quella donna che dorme è estremamente vulnerabile: il sonno indotto la paralizza come una camicia di forza a cui si aggiungono cinghie invisibili che le impediscono di fuggire. Il sonno indotto è un bavaglio che le impedisce di urlare, la lascia inerte in balia del male che si annida nei luoghi più inaspettati.

La storia della bella addormentata nel bosco comincia con un re e una regina che festeggiano la nascita della figlia tanto desiderata. Ma una fata furiosa per non essere stata invitata alla festa condanna la bambina a morire appena compirà 15 anni pungendosi con un fuso. Fortunatamente, una seconda fata riesce a cambiare la sua condanna a morte: la giovane si addormenterà di un sonno che durerà cent’anni. Dopo un secolo, finalmente apparirà un principe che la sveglierà.

L’ultima versione è attualmente in fase di scrittura in un’aula di tribunale ad Avignone.

Non esiste una siepe che protegga le donne dai loro familiari, amici, conoscenti, vicini rispettabili, ardenti militanti femministi. Gisèle e suo marito hanno tre figli e sette nipoti. Erano sposati da cinquant’anni. Lei lo considerava l’uomo “perfetto”. In tribunale, anche le madri, le mogli e le sorelle degli stupratori li hanno descritti come uomini “eccezionali”, nonostante nessuno abbia negato di aver partecipato alle violenze su una donna che, a causa dell’età, potrebbe essere la madre di qualcuno di loro.

Dove c’è stato stupro, loro parlano di gioco. Dove c’era sottomissione chimica, loro vedevano compiacenza. Non c’è nessuna siepe che protegga le donne in una cultura che ha normalizzato gli abusi sessuali con mezzi sorrisi, battute oscene e silenzi complici. Le vittime sono solo danni collaterali. “È viva, no? Allora non è grave”, sembrano dire di loro.