È l’ultimo arrivo?

La pesca del mattino.

Lontano?

Davanti a Lesbo. Proprio di fronte alle coste della Turchia. Bastava sporgersi per acchiapparli.

Cosa c’è?

Di tutto.

Di più?

Il migliore, di ogni provenienza. Venga con me, sotto la tenda. Vedrà ancora meglio.

Questo cos’è?

Maliani. Ben conservati. La pelle nera protegge la carne.

E là?

Guineani.

Questi sono messi peggio, eh?

Troppo tempo a languire nei campi della Libia. Calci, frustate, bastonate, coltellate. Senza contare le false partenze e le false speranze. Ogni tanto la tortura. Le finte esecuzioni. E poi il viaggio, troppo lungo.

Come diventano?

Lo vede anche lei. Pelli bucate, tumefatte, spaccate, strappate. Ematomi. Denti rotti. Carni battute come frutta troppo matura.

E questo qui? Di piccola taglia, direi.

Origine indeterminata. Direi Sahel. Niger o Burkina Faso, da quelle parti. Un bambino. Undici, dodici anni. Annegato all’inizio della traversata. Ha inghiottito molta acqua. Lo lascio spurgare due o tre giorni.

Che altro c’è?

Ha già provato lo yemenita?

Mi faccia vedere.

Mi dirà che gliene pare della novità.

Si direbbe che è appena stato pescato.

È appena uscito dall’acqua.

Ed è in questo stato!

Molto resistente, lo yemenita. Più prelibato della palamita, secondo i buongustai. Vuole provare?

Non so, vediamo. Quello là, sulla barella kaki?

Troppo magro.

Posso guardarlo?

Pelle e ossa, gliel’avevo detto. E poi, guardi quell’altro. Con quel labbro strappato, si sarà preso un cavo d’acciaio in faccia. Si vedono solo i denti. Non è facile da far fuori. In questi casi taglio sul peso.

Che vuole dire?

Quando la merce è troppo rovinata, abbatto i prezzi. Lo facciamo per gli avanzi della pesca. I poveri spiano le nostre barche. Ci liberiamo dei pezzi meno buoni o dei corpi smembrati, un braccio di qua, una testa qualche volta, quando gli squali sono arrivati prima di noi. Trovo chi me li prende. Come per i morti di freddo.

Nel Mediterraneo?

D’inverno può anche essere ghiacciato. Scende di temperatura, come il nostro grado di umanità. Non lontano dallo zero. Soprattutto di notte. L’organismo si paralizza, i muscoli si contraggono. Pelle, carne, diventa tutto duro. Difficile da preparare. E allora io svendo. Almeno me ne libero.

E cosa c’è laggiù, sotto quel baldacchino rosso?

Altra roba, tutta già prenotata.

Pezzi scelti, si direbbe.

Per il ministro.

Può capitare d’incontrarlo qui?

Mi stupirebbe.

Passa prima di me?

No, non viene mai di persona. Manda gli ordini prima che io esca in mare. E io gli metto da parte la merce già in barca. Gliela consegno direttamente.

Al ministero?

Dipende, se è per lui o per l’ufficio.

E quella di oggi, per esempio?

Aspetta ospiti importanti dalla Spagna e dall’Ungheria. E anche una personalità dalla Turchia, da quel che ho letto sul giornale. Abbiamo già consegnato l’ordine alle cucine del ministero.

I suoi gusti preferiti?

Le donne e i bambini che hanno lottato a lungo.

Perché?

Per il loro coraggio.

Non capisco.

Vuole mangiare il loro coraggio. L’importante per lui è che abbiano lottato.

Lei guadagna bene?

Ci sono stati anni migliori. Adesso si vivacchia. La concorrenza…

Quale concorrenza?

La pesca industriale.

Di cosa parla?

Le navi dell’Europa, gli equipaggi della buona coscienza, Aquarius e compagnia.

Cos’è che la disturba?

Li ripescano vivi. Prolungano il loro calvario. Se almeno li rigettassero in acqua. Fortunatamente sono quasi tutti abbastanza pazzi da ritornare presto al punto di partenza di loro volontà. E noi dobbiamo trovarci là nel momento giusto. Io ho pazienza. È l’istinto del cacciatore. Alla fine li raccogliamo con il cucchiaino. Alcuni non sono proprio belli da vedere. Sfigurati dal sale e dalle alghe.

Quella laggiù è la sua barca?

È un ferrovecchio, era di mio padre. Io prima facevo l’insegnante di lettere. Ma tredici anni fa hanno chiuso il liceo, non c’erano abbastanza studenti. Avrei potuto trasferirmi ad Atene. Ma non c’era futuro. Non c’è più posto per gli insegnanti di materie umanistiche. Adesso vogliono studiare tutti matematica ed economia. Sono rimasto qui, per un po’ ho fatto l’istruttore di nuoto. Poi ho ripreso il timone. All’inizio pescavo orate, gallinelle, branzini. A strascico. Decine di ami attaccati al sughero. Li calavo sui fondali di roccia. E lasciavo andare il battello. Veniva su tutto quello che volevo. Ora ci sono solo più cadaveri. Qui si muore. È disgustoso. Riesco a caricare quaranta pezzi. Al massimo. Non faccio mica il macellaio, io.

Va lontano?

Non molto. Faccio cabotaggio. Piccola pesca di costa. Evito le imbarcazioni in cui i fuggiaschi sono schiacciati come sardine a respirare fumi di benzina fino alla nausea. Vendo prodotti di prima qualità.

È un modo di dire un po’ strano.

L’ideale è una piccola barca da una ventina di passeggeri che si rovescia alla fine del viaggio. Quando fa giorno e riescono a vedere le luci dell’isola, si distendono. La loro pelle luccica di speranza. Riprendono coraggio. Respirano a pieni polmoni, qualcuno grida di gioia. La loro carne rivive. Poi all’improvviso gli arriva addosso la guardia costiera, con le sirene spiegate e le luci accecanti dei fari. Allora s’impauriscono. Annegano prima dell’arrivo dei militari. Tra i no border e gli ufficiali di confine, finiscono sempre in mare. Io aspetto. Quando le pattuglie se ne vanno, tocca a me. Senza brutalità. Vado con dolcezza. Li raccolgo a uno a uno.