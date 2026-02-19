I

n una foresta fangosa e velata dalla nebbia, David Anchundia è in ascolto. “Li senti prima di vederli”, spiega l’ornitologo con un binocolo in mano, mentre scruta il fogliame alla ricerca di un uccello dal colore rosso acceso.

Il pigliamosche vermiglio delle Galápagos – o pajaro brujo, “uccello stregone”, come lo chiamano da queste parti –- è una delle specie più caratteristiche dell’arcipelago ecuadoriano. In passato questo volatile sgargiante era molto diffuso, anche nei centri abitati costieri. Ma trent’anni fa la sua popolazione ha cominciato a crollare. Su due isole è completamente scomparso, e su altre quattro è sempre più raro.

Per raggiungere quest’area protetta sull’isola di Santa Cruz, Anchundia ha dovuto guidare fino all’altopiano e poi proseguire a piedi per quaranta minuti sotto una pioggia leggera. Insieme a una squadra di naturalisti e guardaparco sta lavorando per ricostruire l’habitat degli uccelli e favorire la loro riproduzione. Stanno studiando la specie per preparare la sua reintroduzione in altre isole, tra cui Floreana, 63 chilometri più a sud, dov’è in corso un grande progetto di ripristino dell’ecosistema.

Ma i tentativi di aiutare il brujo hanno incontrato una serie di ostacoli, come la mosca vampiro aviaria, le cui larve succhiano il sangue dei pulcini. Charlotte Causton, entomologa della Charles Darwin foundation (Cdf), di cui fa parte anche Anchundia, è a capo delle iniziative per controllare questa specie invasiva arrivata diverse decine di anni fa da altre zone del Sudamerica. “Quando abbiamo avviato il progetto pensavamo che fosse un puzzle da 500 pezzi”, spiega Causton. “Alla fine abbiamo scoperto che era molto più complicato, come uno da 1.500 pezzi”.

Lo stesso vale per Floreana, dove si sta cercando di eliminare specie invasive come i ratti e i gatti e ripristinare la vegetazione originaria. L’iniziativa, che fa parte di un grande progetto da 15 milioni di dollari in corso da decenni, è tra le più ambiziose mai tentate per riportare un’isola al suo stato originario. Nei prossimi anni i responsabili del progetto sperano di reintrodurre dodici specie native, compreso il brujo. Floreana “è un progetto di ripristino all’ennesima potenza”, spiega Rakan Zahawi, direttore esecutivo della Cdf.

Secondo James Russell, un esperto di habitat insulari, che non fa parte del progetto, l’iniziativa di Floreana somiglia ad altri tentativi di ripristino condotti altrove, soprattutto in Nuova Zelanda, in Australia e alle Hawaii. Gli altri casi però hanno riguardato isole piccole e disabitate. Floreana, che ha una popolazione di 150 abitanti, fa parte di una tendenza verso progetti più ampi e “rischiosi”. “È la nuova frontiera”, sostiene Russell.

Il lavoro ha già ottenuto risultati. Nel 2024 gli scienziati hanno trasferito 19 tartarughe giganti di Floreana in un recinto sull’isola. In precedenza si pensava che la specie si fosse estinta a metà dell’ottocento, ma poco dopo il 2000 i ricercatori hanno scoperto tracce del suo materiale genetico nelle tartarughe che vivono in un’altra zona dell’arcipelago, dove secoli prima le tartarughe di Floreana erano state lasciate dai marinai come riserve di cibo.

Grazie a un progetto di riproduzione in cattività sono nati degli esemplari con parte del patrimonio genetico originale delle tartarughe che un tempo vivevano sull’isola di Floreana. I 19 animali dovrebbero essere presto liberati, e altri saranno rilasciati in futuro.

Recentemente gli scienziati hanno notato una ripresa delle specie native, tra cui scarabei, farfalle, lumache, gechi, lucertole e il rallo delle Galápagos, un uccello conosciuto localmente con il nome di pachay e un tempo ritenuto estinto su Floreana.

“Dal 2023 i numeri hanno cominciato a crescere”, spiega Chad Hanson, vicepresidente dell’ong Island conservation, che partecipa al progetto di Floreana, mostrando uno studio del 2024 sull’andamento delle popolazioni.

Ma il progetto è in equilibrio precario, e i piccoli successi si alternano ai passi indietro. Non è chiaro quando l’isola potrà tornare a qualcosa di simile al suo stato originario e sarà pronta per il ritorno del brujo.